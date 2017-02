YOUTUBE – “Scheletro alieno gigante su Marte”: roccia anomala

ROMA -“Uno scheletro gigante su Marte“: i cacciatori di alieni sono convinti di aver individuato i resti di un corpo alieno sul Pianeta Rosso. Secondo quanto riportato dal sito Express.Uk, la foto è stata scattata alcuni mesi fa dal rover della Nasa Curiosity. Il realtà, l’ipotesi più plausibile è che si sia trattato di un semplice caso di pareidolia, l’illusione subcosciente che porta l’uomo a riconoscere in oggetti naturali o artificiali dalla forma casuale, immagini a lui familiari. (Per esempio vedere la forma di una pecora in una nuvola). Ma tanto basta, per chi vuole crederci, a poter parlare di scheletro alieno. Alcuni appassionati di alienologia ritengono che i resti fotografati non siano di natura extraterrestre, ma umana. Affrmazione oltremodo fantasiosa e priva di fondamento scientifico.

Non è la prima volta che sul Pianeta Rosso vengono individuati oggetti che testimonierebbero la presenza di forme di vita extraterrestri. Alcune mesi fa è stato diffuso su Youtube un video relativo a un presunto teschio alieno su Marte. Nel marzo 2016 è stata invece una strana roccia a forma di croce a catturare l’attenzione degli alienologi. In quell’occasione non mancò chi ricollegò la foto alla possibilità che su Marte abbia vissuto una civiltà aliena con qualche forma di culto. C’è poi chi si è spinto oltre affermando che “Gesù potrebbe essere volato lì dopo aver lasciato la Terra“. Lo scorso luglio si è parlato invece di una casa aliena sul Pianeta Rosso. Per Scott C. Waring, creatore del sito UFO Sightings Daily, “questa è al 100% la prova che su Marte è vissuta una forma di vita intelligente”. Anche in questo caso, come nei precedenti, di scientifico c’è ben poco se non nulla. Di seguito il video del presunto scheletro alieni su Marte.