YOUTUBE Scherzo al fidanzato. Sangue finto sulle mani, lui sviene

MILTON KEYNES – Rebekah Eldridge è una youtuber che si diverte a fare scherzi che vengono postati sul web. L’ultimo di cui ci parla il Daily Mail con un video postato anche su Youtube è chiamato la “beffa del sangue finto” ed è stato compiuto nei confronti del fidanzato. Qualcosa va però in maniera diversa da quello che Rebekah si immagina: il suo fidanzato Reuben Fiander, sviene davanti a lei.

“Torna a casa per favore, mi sono tagliata e non riesco a fermare l’emorragia” dice per telefono la ragazza al suo fidanzato. Lui arriva a casa e trova Rebekah con le mani rosse di sangue e un coltello da cucina anch’esso con del sangue finto sopra.

Reuben arriva e con la mano davanti alla bocca balbetta: “Come hai fatto?” Il ragazzo ha la nausea e alla fine cade sul pavimento. “Babe!” dice Rebekah piangendo. Si avvicina al suo Reuben e gli dice: “E’ uno scherzo”. Il ragazzo non riesce a trovare la cosa divertente e si rialza molto lentamente. “Ah vabbè finché sei ok” mormora lui.

Il video divertente da allora è stato visto 715mila volte su Facebook e in Rete. C’è chi però dice che si potrebbe trattare di uno scherzo. Anche perché Rebekah è sempre una youtuber che si diverte a postare continuamente video in Rete.