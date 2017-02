YOUTUBE Scherzo sulla neve: candid camera costringe persone a...

MOSCA – Scherzo crudele organizzato sulla neve in Russia. Organizzato da una televisione, questa candid camera ha costretto gli ignari partecipanti a passeggiare su un percorso super tortuoso disegnato da chi aveva spalato. Infatti lo spalatore di turno ha evitato appositamente di creare un passaggio rettilineo, infarcendo invece la camminata di curve e tornanti. Il risultato? Per attraversare un tratto di strada che in linea retta sarebbe stato brevissimo questi russi ci hanno messo un lasso di tempo infinitamente più lungo. Per il divertimento dei telespettatori.

