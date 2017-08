SYDNEY – La dashcam montata su un’auto in transito ha ripreso, a Sydney in Australia, uno scontro molto forte tra due auto. Le immagini si riferiscono al pomeriggio di sabato scorso: la Subaru del video postato in Rete tenta di attraversare un incrocio senza mettere la freccia. L’automobilista non vede una Toyota che sta viaggiando ad alta velocità e lo scontro tra le due vetture è inevitabile.

Anche se l’impatto è molto forte, i conducenti non sembrano riportare ferite gravi. In questo caso, come in tutti gli incidenti che si verificano all’incrocio c’è chi ha la precedenza e chi no. E’ però difficile stabilire la colpa: una delle auto gira senza mettere la freccia, l’altra però sembra andare ad una velocità maggiore a quella consentita.