ROMA – Tre ragazze e un ragazzo sono seduti attorno a un tavolo con una tavoletta Ouija, strumento utilizzato per le sedute spiritiche. L’unica fonte di luce nella stanza è una candela. Il ragazzo si alza e spiega il processo, premettendo che quello che si vede in tv è falso e che lui non crede ai fantasmi. Poi si rivolge allo spirito: “C’è qualcuno qui vicino a noi? Puoi sentirmi?”. Improvvisamente la tavoletta di legno che dovrebbe indicare numeri e parole, vola da sola addosso alle ragazze. Tutti scappano verso un angolo della stanza. Il video viene dagli Stati Uniti.