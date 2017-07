LOS ANGELES – Se scattare foto e selfie nelle gallerie d’arte e nei musei è proibito un motivo ci sarà. E se nella galleria d’arte di Los Angeles dove sono esposte le opere di Simon Birch fosse stato vietato, questa ragazza non avrebbe causato danni per 200mila dollari inciampando mentre si scattava un selfie e facendo cadere con effetto domino le colonne dell’installazione artistica.

La giovane era entrata nella galleria d’arte che ospita la mostra dal titolo “La quattordicesima fabbrica”, l’ultima installazione dell’artista inglese Simon Birch, e ha scattato il selfie che passerà alla storia come il più costoso al mondo fino ad oggi.

Nel video caricato su LiveLeake e su YouTube si vede la ragazza indietreggiare per scattare la foto e camminare fino a cadere proprio su una delle colonne che innesca la caduta in stile domino dell’intera fila. Uno scatto costoso, visto che l’abbattimento delle 10 colonne dell’opera chiamata Hypercaine ha causato danni per 200mila dollari.