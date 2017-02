YOUTUBE Sente rumori dalla culla del figlio…il neonato sta cantando coro dell’hockey

Un padre sente il figlio di 16 mesi dal baby monitor. Corre nella sua stanza credendo che si stesse strozzando e scopre che il piccolo sta cantando nel sonno. Accade nel Queens a New York e il filmato diventa virale in poche ore.

La mamma di Ben era fuori casa. A casa con il piccolo c’è solo il padre Noel. L’uomo ha messo al letto il figlio e poi ha cominciato a sentire questo suono misterioso. “ho subito Ben. Si alza ancora durante la notte”, ha detto il papà. “Sono corso nella sua stanza e lui stava dormendo tranquillamente . Era solo al freddo e l’ho ricoperto”. Era convinto di aver sentito qualcosa e così Noel si è sono messo a riascoltare il baby monitor che registra quello che avviene nella notte scoprendo così che suo figlio stava cantando nel sonno.

Ma cosa stava cantando il piccolo Ben? Il padre era molto orgoglioso di lui. Il piccolo era stato alla partita di hockey su ghiaccio dei New York Rangers e cantava “Let’s go Rangers” come aveva sentito per ben dieci volte di fila. “L’ho visto e sono scoppiato a ridere. Non riuscivo a crederci”, ha detto Noel che ha deciso di fare una breve clip postata che poi ha pubblicato su YouTube lo scorso 22 gennaio. Il filmato è diventato in breve tempo virale ed è finito sulla pagina Twitter dei New York Rangers.