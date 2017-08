PECHINO – Un uomo si schianta col suo scooter contro quello che sembra un traliccio della luce situato al centro della strada. L’uomo non indossa il casco e dopo l’incidente resta a terra tramortito. Quello che succede dopo è incredibile: diversi mezzi passano sulla stessa strada e nessuno si ferma a prestare il primo soccorso.

Il traffico procede come se nulla fosse; le persone transitano in motorino o in bicicletta rivolgendo verso la vittima dell’incidente il loro sguardo. Nessuno però, sembra interrompere la sua corsa. Ad un certo punto, l’uomo che sembra essere insanguinato si muove. Non è morto ma poco ci manca. Poi, finalmente, arrivano i soccorsi.

Le immagini, catturate probabilmente da una telecamera di sicurezza, arrivano dalla Cina e sono finite su YouTube.