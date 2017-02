YOUTUBE Serpente si lancia dall’albero e vola in aria per diversi metri

Un serpente vola in aria da una distanza incredibile prima di toccare terra. Il filmato proviene dall’Asia: la specie in questione è il paradise tree snake che vive prevalentemente a Singapore in una varietà di habitat tra cui mangrovie, foreste, parchi e giardini. Questa specie non ha molto veleno però è comunque in grado di immobilizzare le sue prede che comprendono lucertole ed altri roditori da albero.

Il serpente del filmato postato su YouTube esattamente tre anni fa e tornato virale solo ora grazie al Daily Star. Invece di cadere a terra come la gravità suggerirebbe, il serpente riesce a scivolare diversi metri in aria prima di toccare terra. Oltre al paradise tree snake, di specie che compiono un’impresa del genere ce ne sono altre cinque. Come riesce a fare una cosa del genere? Questa specie appiattisce il suo corpo che ha la stessa funzione di un paracadute.