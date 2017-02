YOUTUBE Serpente ingoia una palla da tennis. Ecco come gliela tirano fuori

ROMA – Il gestore di un negozio per animali non aveva idea di come mai uno dei suoi serpenti fosse così gonfio. Probabilmente il rettile si era confuso durante il pasto e invece di buttare giù la sua preda, aveva cercato di mangiare una palla da tennis.

L’uomo è stato costretto a massaggiare la palla fuori dal corpo del serpente prima che l’animale soffocasse. Nel video caricato su una pagina Facebook di veterinari Trish Prendergast stringe il collo del rettile fino a che la palla rossa brillante viene sputata fuori dalla sua bocca.

Per fortuna, la procedura raccapricciante è stata in qualche modo eseguita con successo. Nonostante il serpente muovesse in maniera anomala tutta la mascella durante l’intervento, la palla da tennis è stato rimossa facilmente.