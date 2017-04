BANGKOK – Una scena incredibile di un attacco di un serpente ad un cliente in un negozio. La telecamera di sicurezza del locale in Thailandia ha ripreso il momento in cui il cliente apre leggermente la porta e il rettile lo assale, cercando di morderlo e poi semina il panico tra gli altri presenti.

Le immagini sono state pubblicate sia su YouTube che su Facebook da Chanayut Saithong e mostrano il momento in cui il serpente entra nel negozio di videogiochi di Wiset Chai Chan, nella provincia thailandese di Ang Thong.

Tutto avviene in pochi secondi. Neanche il tempo di aprire la porta di pochissimo che il rettile attacca il ragazzo e lo assale, ma il giovane si dimena e l’animale scappa seminando paura tra gli altri presenti, che fuggono spaventati. Fortunatamente non ci sono stati feriti .

(Video YouTube)