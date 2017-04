YOUTUBE Sestri Levante, 4 ragazzini salvati sugli scogli dai vigili del fuoco

SESTRI LEVANTE – Spettacolare salvataggio in elicottero sulla riviera ligure. Disavventura a lieto fine per quattro ragazzini di Milano, in vacanza con le famiglie a Sestri Levante. I giovani, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, hanno raggiunto a piedi la scogliera di punta Manara tra Riva Trigoso e Sestri, ma non sono più riusciti a risalire. Spaventati hanno chiamato i soccorsi e sono stati raggiunti poco dopo dall’elicottero dei vigili del fuoco. I pompieri li hanno recuperati con il verricello e accompagnati dai genitori. In supporto è intervenuta anche una vedetta della guardia costiera che ha monitorato il salvataggio dal mare. Il video è stato caricato su YouTube da Agenzia Vista.

Aggiunge l’AdnKronos: