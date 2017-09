ROMA – Jeremie, un uomo che vive negli Stati Uniti, ha un enorme ascesso sulla guancia che nemmeno i medici sono riusciti a rimuovere. Lui non si dà per vinto e decide di trafiggere la guancia con un paio di forbici. Ha poi postato il video su YouTube, in cui mostra il pus che sgorga finendo in un lavandino. Per agevolare la fuori uscita del pus dalla cisti che si trova sulla mascella, preme con le dita sulla parte infetta. Poi, a fine “operazione”, si disinfetta tornando più nuovo che mai.

La decisione estrema e da non imitare, è stata presa dopo che i medici avevano dato a Jeremie dei medicinali che avrebbero dovuto far sparire l’infezione. Si tratta, spiega Jeremie, di medicinali che possono provocare problemi vari al sangue e far venire la febbre. Medicinali che, visto i non risultati, non servivano. Quello che invece serviva era invece un rimedio così drastico.