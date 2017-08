ROMA – Un ragazzo prova a lanciarsi in una piscina gonfiabile che si trova in un giardino. Il ragazzo prende però male la mira e sbatte sul bordo cadendo poi sul prato. Il giovane resta immobile mentre gli altri, dopo aver riso per un istante, si fanno seri. Non è grave quello che è accaduto ma la botta deve aver sentita.

Il filmato è stato postato su Youtube. Girato probabilmente in Gran Bretagna, è stato postato sul Daily Mail. Un labrador nero dell’amica proprietaria della casa (e della piscina), dopo la caduta corre a leccare la faccia del malcapitato come a volersi accertare delle sue condizioni.