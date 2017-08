MUMBAI – Un volo di oltre 610 metri. Questo è quanto accaduto a due amici che si trovavano ad Amboli Ghat e che sono precipitati nella valle dopo essersi sporti oltre la ringhiera di protezione. Inutili i soccorsi: le autorità hanno trovato i corpi senza vita dei due escursionisti.

La bravata dei due amici, che sono così precipitati, è stata ripresa in un video caricato poi su YouTube. Il sito Indian Express scrive che l’incidente è avvenuto al Kawale Saad Point di Amboli Ghat, un punto utilizzato per i pic nic dato il panorama che offre. La polizia ha cercato i corpi di Imran Garadi, 26 anni, e Pratap Rathod, 21 anni. Per i due giovani, che erano impegnati in un pic nic con altri 7 amici, non c’è stato nulla da gare.

(Video da YouTube)