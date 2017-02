YOUTUBE Simone Gately, mamma col fisico pazzesco dopo cinque figli. Il segreto è...

HALIFAX – Nonostante cinque figli (e quindi cinque gravidanze) Simone Gately si è conquistata il titolo (non ufficiale naturalmente) di mamma più sexy del web. Merito delle foto e dei video che posta sui social network, che fanno incetta di like e follower: Simone ha 34 anni che non ha nulla da invidiare a una 20enne. La donna, che viene da Halifax, North Yorkshire, ha ben 5 bambini tutti di età inferiore ai 10 anni ed è riuscita a mantenere un fisico statuario facendo fitness.

Questo il suo programma giornaliero: tutte le mattine si sveglia alle 5 per andare in palestra, poi torna a casa, fa la colazione ai figli e sistema la casa utilizzando gli stessi bambini come “pesi” per tenersi in forma. “Durante la mia prima gravidanza ho mangiato troppo ed ho messo su circa 19 chili. Dopo il parto, ho cominciato a fare fitness e in 10 mesi sono tornata in forma”, ha raccontato la donna al Daily Mail. Dunque, visti i risultati eccellenti, Simone ha deciso di continuare su questa strada, applicando gli stessi principi non solo al post parto ma anche alla vita di tutti i giorni, una volta che i suoi ritmi si sono “normalizzati”.

E tra le altre cose, ha detto al DailyMail: “Ho anche usato i bambini come pesi quando stavo lavorando fuori, ed è una cosa che loro stessi hanno trovato incredibilmente divertente”.