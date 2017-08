SOCHI – Sulla città olimpica russa di Sochi si sono abbattuti diversi tornado che hanno causato non pochi problemi alla circolazione aerea, con diversi voli in partenza dall’aeroporto che sono stati cancellati o dirottati verso altre destinazioni.

Secondo i media locali non ci sarebbe nessun morto, ma la situazione rimane critica per le abbondanti precipitazioni che hanno colpito la città. Su YouTube, un video mostra in lontananza i tornado.