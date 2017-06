YOUTUBE Sotto l’effetto di droghe scappa così dagli agenti che lo inseguono

NORWAY – Un giovane sotto l’effetto della droga prende in giro gli agenti e scappa a bordo di un camion in movimento. Accade a Norway negli Stati Uniti: l’uomo è visibilmente alterato. E’ inseguito dalla polizia e per scappare utilizza un metodo molto particolare: sale a bordo di un camion in movimento e continua il suo sfottò nei confronti dei due vigili che lo inseguono.

Il giovane balla, urla, rivolge gesti di scherno. Le due guardie, come mostra il video LiveLeak e YouTube, sono impotenti e rassegnate. Camminano dietro il camion che si muove, senza riuscire ad intervenire. Alla fine i due agenti riescono a raggiungere il ragazzo e ad arrestarlo.