MADRID – Durante la diretta della trasmissione “La tarde aquí y ahora” in onda sulla tv spagnola Canal Sur, Juan y Medio taglia con le forbici il vestito di Eva Ruiz, la presentatrice che lo affianca nella diretta che va in onda nel pomeriggio.

Juan y Medio ha preso un paio di forbici e taglia parte del vestito. Mentre accorcia l’abito, il presentatore che su Wikipedia viene presentato anche come autore e comico spiega che si tratta di una vendetta decisa per uno scherzo fatto contro di lui in precedenza, in cui era stata la Ruiz a tagliare i suoi pantaloni.

Lo scherzo è diventato virale e non è piaciuto a tutti. La politica Teresa Rodriguez ha pubblicamente attaccato il presentatore scrivendo su Twitter: “Se i nostri figli vedono questa cosa su un canale pubblico dell’Andalusia cosa pensano? Che sia normale farlo alle ragazze“.

La tv si è difesa dicendo che si è trattato solo di uno scherzo tra presentatori.