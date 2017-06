YOUTUBE Spagna, toro fuggito corre per il paese: donna alla finestra guarda e….

ELCHE DE LA SIERRA – Un toro scorrazza in strada fuori controllo e libero. Siamo a Elche de La Sierra, in un piccolo centro della provincia di Albacete in Spagna: nel filmato girato lo scorso 10 giugno da una donna in finestra, si vede il toro scappato probabilmente da qualche allevamento che inizia a correre in strada rischiando di provocare diversi danni e di scaraventare anche una motocicletta a terra.

Alla fine della corsa, il toro non ha provocato feriti. In un paese come la Spagna, simili incidenti di animali scappati sono piuttosto comuni. La cosa però che colpisce ascoltando il video è la reazione della donna che sembra emettere gemiti di piacere piuttosto che di paura. Specialmente quando il toro si avvicina alla sua auto parcheggiata.

In molti sono convinti che l’autrice del filmato stesse avendo un rapporto proprio nel momento della fuga del toro. Altri hanno ironizzato dicendo che “la cosa meno interessante di questo video è il toro”. Il video, proprio per queste ragioni, dopo essere stato postato su YouTube e Twitter è diventato virale. Forse si tratta solo di una normale reazione all’emozione.