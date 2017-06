YOUTUBE Sparge ceneri madre, ma qualcosa va storto: sembra “Il grande Lebowski”….

NEWCASTLE – Liz Hopson getta le ceneri della mamma da un ponte di Newcastle in Inghilterra e a causa del vento le tornano i faccia. La scena ripresa e postata su YouTube, suscita l’ilarità dei presenti e della stessa donna e trasformano un momento doloroso in una scena comica.

Tutto per colpa di una folata di vento. La scena riporta a quella vista in “The Big Lebowski”, film cult del 1998 diretto dai fratelli Coen. Walter, uno dei protagonisti, sparge le ceneri del suo amico Donny da una scogliera, ma a causa della brezza marina finiscono in faccia a Drugo. E così è stato anche per questa donna di nome di Newcastle.

La scena del Grande Lebowski: