YOUTUBE Specchio si stacca e colpisce in testa un uomo. Ma lui...

ROMA – Può essere uno degli incubi ricorrenti, in ufficio e non solo: avete mai pensato che lo specchio appeso sul muro proprio dietro di voi possa staccarsi all’improvviso e finirvi addosso? Aldilà delle questioni scaramantiche (uno specchio rotto vuol pur sempre dire sette anni di guai) ci sarebbe proprio la questione della sicurezza fisica, visto che vuoi per il peso, vuoi per le schegge di vetro, i danni potrebbero essere molto seri.

A tutto poteva pensare questo dipendente, tranne che potesse capitare proprio a lui una siffatta disavventura. Era tranquillamente seduto alla sua scrivania, immerso nei propri pensieri, quando il gigantesco specchio alle sue spalle è collassato, andando in frantumi. Fortunatamente per lui (e, forse, anche per il suo datore di lavoro, che avrebbe dovuto pagare i danni) non ci sono state conseguenze catastrofiche e l’uomo apparentemente sta bene. (Video dalla pagina YouTube di Liveleak).