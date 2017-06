YOUTUBE Spinge ragazza giù dalle scale della metro: ecco cosa dice al processo

BERLINO – Il 26enne bulgaro Svetoslav Stoykov è sotto processo con l’accusa di lesioni personali gravi. Lo scorso ottobre, senza alcun motivo ha fatto cadere dalle scale una donna di 26 anni alla stazione Hermannstraße di Berlino, causandole la rottura di un braccio e delle lesioni in testa.

Il giovane bulgaro è stato arrestato dopo aver messo di nuovo piede in Germania dalla Francia in cui era scappato subito dopo l’aggressione. In Tribunale sono state trasmesse le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza e Stoykov ha raccontato di averle trovate orribili.

La donna viene spina giù dalle scale. Sbatte la testa a terra e gli oggetti della borsa si sparpagliano sul pavimento. Il 28enne era in compagnia di alcuni amici ed era alla stazione per riprendere una bottiglia di birra che si era dimenticato in stazione. Era sotto l’effetto di droga e alcol (marijuana, cocaina e metanfetamina) ed ha raccontato di non essersi reso conto della gravità dell’attacco.

Su YouTube è stato pubblicato il video dell’aggressione, altamente sconsigliato ad un pubblico sensibile.