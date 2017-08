ORLEANS – I bagnanti sono costretti ad uscire in fretta e furia dal mare sulla spiaggia di Nauset Beach a Orleans, in Massachusetts: uno squalo bianco è arrivato a pochi metri dalla riva.

Anche due surfisti che stavano in acqua nel momento dell’avvistamento, grazie all’intervento dei bagnini riescono a mettersi in salvo. Malgrado il tanto panico provato dai presenti, si è poi scoperto che l’animale era interessato a una foca, che una volta addentata ha causato un’intensa scia di sangue in mare.

Nonostante la tanta paura, alcuni turisti presenti non hanno rinunciato a filmare il tutto con gli smartphone e a postare il video in Rete. La spiaggia che si trova vicino alla famosa località di Cape Cod, è stata intanto chiusa. Le autorità locali sostengono infatti che sempre più squali bianchi riescono ad avvicinarsi alla costa costituendo una minaccia per le persone presenti.