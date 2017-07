YOUTUBE Squalo morde ad un braccio il ragazzo che cerca di afferrarlo

WRIGHTSVILLE – Prova ad afferrare con un amico uno squalo che sta nuotando sulla spiaggia di Wrightsville, in North Carolina, e viene morso. Il ragazzo protagonista di questa disavventura è entrato in acqua e ha cercato di afferrare l’animale preso all’amo da un pescatore.

Il ragazzo vorrebbe trascinare il pesce in spiaggia ma viene morso ad un braccio: “Cera parecchio sangue, ma l’hanno trasportato via in ambulanza e credo che sia tutto ok”, ha raccontato ai media locali una donna che ha assistito alla scena. Visto quanto accaduto, come hanno raccontato gli stessi media locali, lo squalo è stato rilasciato nell’oceano. Su YouTube le immagini di quanto accaduto, sconsigliate ad un pubblico sensibile.