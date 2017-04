YOUTUBE Sta girando un VIDEO-selfie: dietro di lei….

LOS ANGELES – Mentre sta facendo un selfie in cielo passa una palla di fuoco. Accade a Demi, un’ex soldatessa dell’esercito degli Stati Uniti. Mentre la ragazza sta facendo una diretta streaming su Twitter, nello schermo si vede un’enorme palla di fuoco che passa dietro la sua testa.

L’ex soldatessa, alla Cbs News ha detto: “Ho visto la luce, pensavo stesse venendo contro di me e mi sono girata”. Demi, in realtà ha ripreso un meteorite che lo scorso lunedì sera, intorno alle 21 locali, ha attraverso il cielo di diverse città californiane. Secondo quanto confermato anche dalla American Meteor Society, il meteorite è stato infatti avvistato a Phoenix, Los Angeles e San Diego, nello Stato del Nevada e in quello dell’Arizona. Il filmato è stato postato anche su YouTube.