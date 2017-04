YOUTUBE Steve Stephens uccide Robert Goodwin in diretta su Facebook

CLEVELAND – Ecco il momento in cui Steve Stephens, il killer di Cleveland, ha ucciso un anziano in diretta Facebook. Il video sta facendo il giro del mondo ed è stato postato su YouTube.

Sul social posta anche un messaggio in cui dice di aver ammazzato altre persone, fino a 12 secondo alcune fonti. Poi si da’ alla fuga. E’ caccia all’uomo nella zona di Cleveland, in Ohio, dove la polizia ha identificato l’omicida come Steve Stephens, 37enne afroamericano di corporatura robusta, calvo e con la barba. E la sua vittima, un anziano di 74 anni, Robert Goodwin Sr., che secondo le prime ricostruzioni sembra rimasto travolto accidentalmente della furia omicida di Stephens, probabilmente in preda ad un raptus.

La Polizia di Cleveland e il sindaco della città hanno lanciato un appello chiedendo a Stephens di consegnarsi alle autorità. E al pubblico di fornire qualsiasi indicazione possano avere, rimanendo tuttavia vigili. Perché Stephens è armato e potrebbe essere ancora pericoloso. Stando ad alcune ipotesi sarebbe in fuga a bordo di una Ford Fusion bianca. Ospedali e campus universitari sono stati messi in allarme, mentre al momento le forze dell’ordine hanno fatto sapere di non aver constatato nessuna altra delle vittime paventate dal killer.

Va delineandosi così il profilo di un uomo in preda alla follia omicida, alla cieca rabbia, se è vero come risulta che proprio nel video dell’omicidio lo stesso Stephens affermava di aver perso le staffe a causa di una donna. Il video è stato diffuso live su Facebook nel pomeriggio di ieri ed è rimasto online circa tre ore prima di essere rimosso. Anche il profilo sul social di Stephens è stato nel frattempo cancellato. Dura la reazione di Facebook alla vicenda: l’azienda di Palo Alto ha sottolineato in una nota che si e’ trattato di “un crimine orrendo. Non consentiamo questo tipo di condotta su Facebook”.