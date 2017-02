YOUTUBE Surfista vede vulcano che erutta lava in acqua, si avvicina e...

HONOLULU – Kawika Singson è un surfista davvero spericolato: ha surfato con la sua tavola fino quasi alla lava che fuoriusciva da un vulcano. Siamo alle isole Hawaii e il vulcano in questione è il Kilauea, divenuto famoso perché una striscia di lava si è riversata direttamente in acqua, creando uno spettacolare fenomeno che è diventato presto virale sui giornali di tutto il mondo.

Kawika in realtà di professione fa il fotografo e stava riprendendo con la videocamera questo singolare fenomeno, poi ha pensato bene di avvicinarsi per realizzare delle immagini ancora più spettacolari e uniche nel loro genere. Allora ha preso il surf e ha pagaiato con un selfie stick fino quasi al punto in cui la lava si incontrava con l’acqua.

“È estremamente pericoloso, anche se viviamo in questa isola vulcanica da quando eravamo bambini”, ha spiegato Singson all’Huffington Post. “Se si guardano le mie foto e i video, si capisce che nemmeno io sono al riparo dalla lava e dei suoi pericoli”.