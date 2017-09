SYDNEY – Nel quartiere di Paramatta a Sydney, un anziano viene picchiato da un altro uomo in strada. Accade alle 5,50 di pomeriggio di martedì 12 settembre. Una donna assiste alla scena ed urla ai due uomini provando, in questo modo, a dividere i due uomini.

La lite è scoppiata dopo che un ciclista è finita contro l’auto dell’anziano in una rotatoria. Da qui è nata una lite.

Secondo quanto racconta il Daily Mail, l’uomo alla guida dell’auto aveva solo chiesto di chiamare la polizia per valutare i danni. L’anziano, come mostra questo video YouTube, finisce a terra e viene colpito in faccia e sullo stomaco. Il ciclista poi se ne va. La donna conclude dicendo: “Mi sono sentita veramente dispiaciuta per l’anziano, Era veramente sconvolto e aveva un evidente danno alla sua macchina.