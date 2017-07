YOUTUBE Taglio vitalizi, emendamento provocazione di Baldelli (Fi): “Politici in galera”

ROMA – I politici che prendono il vitalizio devono finire in galera. A lanciare questa provocazione senza precedenti è il deputato di Forza Italia Simone Baldelli, vicepresidente della Camera e noto in passato per aver imitato Laura Boldrini.

A Montecitorio, davanti a tutti i colleghi e alla presidente, il deputato contrario alla legge Richetti che taglia i vitalizi, ha presentato un emendamento in cui si chiede che “chiunque maturi per sé i vitalizio altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate dallo Stato o da altri enti pubblici, è punito con la reclusione da 2 a 8 anni”.

La Boldrini non ha potuto fare a meno di dichiarare inammissibile l’emendamento Baldelli, che in Aula ha sbottato: “È ironico il fatto che vengano considerati ladri i parlamentari che percepiscono o maturano vitalizi? Non vedo nulla di ironico”. “Se qualcuno considera il vitalizio un furto legalizzato (il riferimento è al Movimento 5 Stelle ndr) io dico di codificarlo come reato e di non legalizzarlo”. Su YouTube il video del suo intervento: