YOUTUBE Tennis, Shapavalov ha uno scatto d’ira: la palla colpisce giudice di sedia

OTTAWA – Durante il match decisivo degli ottavi di finale della Coppa Davis tra Gran Bretagna e Canada, il 17ennje Denis Shapovalov a scagliato con forza la pallina a gioco fermo colpendo sul volto il giudice di sedia, il francese Arnaud Gabass. Shapovalov, campione uscente di Wimbledon junior, era in svantaggio al terzo set durante un match che si è tenuto alla Place Arena di Ottawa in Canada. Per sua sfortuna, come mostra il video YouTube, la palla ha colpito in maniera violentissima e inattesa il giudice che ha riportato un vistoso trauma nella zona oculare.

L’arbitro è stato trasportato in ospedale per i controlli e il match è stato interrotto con la squalifica di Shapovalov: sarà la Gran Bretagna ad affrontare la Francia in nei quarti di finale. La sfida si terrà il prossimo aprile. Shapovalov è stato ripreso dal capitano della squadra canadese, Martin Laurendeau che si auspica che “questa lezione gli serva per il resto della carriera”.

“C’è sempre una lezione da imparare sia dai momenti positivi che da quelli negativi. Se Shapovalov vuole giocare ad alto livello, deve riuscire a tenere i nervi saldi. Il controllo delle emozioni è il fattore più importante nel gioco del tennis” ha concluso Laurendeau.