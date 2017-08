YOUTUBE Terremoto Ischia, sembra neve ma è la polvere che si solleva dalle macerie

ISCHIA – Sembra neve, ma è la polvere che si alza dalle macerie. Questo è uno dei tanti filmati che arriva da Ischia dove ieri sera, intorno alle nove, un terremoto di magnitudo 4 ha ucciso almeno due persone.

Centinaia le persone in strada, crolli e danni, distrutta la chiesa del Purgatorio, isolati numerosi alberghi. “Un boato, poi il black out” raccontano alcuni testimoni. Panico in tutta l’isola. “Ho visto lesioni lungo una parete della struttura alberghiera che ci ospita. Al momento della scossa siamo fuggiti tutti in strada. Ho avuto tanta paura”. Così all’agenzia Ansa A.P., in vacanza sull’isola, a Lacco Ameno. “Mi stavo preparando per scendere – dice – quando si è avvertita la scossa, breve ma intensa. Siamo andati tutti in strada e ora mi accorgo di lesioni lungo alcuni muri della struttura”.