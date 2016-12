YOUTUBE Tg5, Costanza Calabrese tradita dalla scrivania di vetro: gambe aperte e...

ROMA – Le giornaliste del Tg5 in onda su Canale 5 di Mediaset dovrebbero stare molto attente a quel tavolo di vetro dal quale leggono le notizie. Come prima era già accaduto a Paola Rivetta, con le gambe finite in mostra “a sua insaputa”, ecco che ora a essere tradita dal tavolo trasparente è Costanza Calabrese. La giornalista infatti in chiusura del tg ha assunto una posa decisamente più “comoda”, aprendo le gambe ma dimenticando di avere una gonna e finendo per mostrare più di quello che probabilmente voleva.

Costanza Calabrese, giornalista di 38 anni del tg, si è ritrovata così “vittima” di quel tavolo di vetro che mostra ai telespettatori le gambe delle giornaliste. Incauta dunque la scelta della Calabrese di indossare una gonna e ancora più incauta la mossa di cedere alla comodità di quella posizione, che così l’ha portata a mostrare quel che si celava sotto la gonna a migliaia di spettatori.

Il video della gaffe involontariamente piccante è finito su YouTube, dove da mesi viene guardato da altri milioni di utenti e per la povera Costanza Calabrese il tradimento del tavolo di vetro delo studio del telegiornale del Tg5 è stato decisamente alto.