YOUTUBE Thailandia, neonata abbandonata nella spazzatura, divorata dalle formiche

BANGKOK – Abbandonata tra i bidoni dell’immondizia, una neonata è stata ritrovata divorata dalle formiche, con il cuore che batteva a malapena. Ma per fortuna è stata portata in salvo dallo spazzino, che ha chiamato i soccorsi e l’ha fatta ricoverare in ospedale. E’ accaduto in Thailandia, a Chonburi.

Rungroj Attra, 53 anni, stava pulendo la strada quando ha ha notato la piccolina. Non ha esitato un attimo e ha subito chiamato la polizia, temendo che altrimenti la piccola sarebbe potuta morire. Quando i sanitari sono arrivati, all’inizio pensavano fosse morta. Poi, ad un tocco di un’infermiera, la piccola ha urlato di dolore. La neonata è stata poi portata in ambulanza all’ospedale di Chonburi, e la polizia sta indagando per cercare di risalire alla madre. Ma il timore è che la donna l’abbia lasciata lì apposta nella speranza che morisse.

La notizia ha scioccato il Paese. Il corpicino della piccola, abbandonato nel bidone della spazzatura, era completamente ricoperto dalle piccole morsicature delle formiche. Il suo cuoricino batteva a malapena, ed è ancora da capire come abbia fatto a sopravvivere in quello stato.

“Non posso credere che ci siano genitori capaci di fare questo”, ha commentato l’uomo che l’ha scoperta e salvata. “Sono felice che la piccola sia sopravvissuta. Sono stato così felice quando ha gridato. Non posso credere che ci siano genitori capaci di fare questo. Sono persone senza cuore. Come si fa a non amare una bambina così?”.