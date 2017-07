YOUTUBE “Ti ho sempre amato”: donna saluta marito con sms, ma l’aereo riesce a decollare

BARCELLONA – Il capitano di un aereo della Jet2 partito da Ibiza e diretto a Leeds in Gran Bretagna ha intimato ai passeggeri di indossare le maschere d’ossigeno. La 38enne Nickola Tye, una mamma di due figli originaria di Sheffield nel South Yorkshire, ha temuto che non avrebbe mai più rivisto la sua famiglia ed ha mandato un sms al marito nel momento in cui l’aereo stava scendendo di quota con su scritto: “Se mi succedesse qualcosa, sappi che ti ho amato”.

Nickola era andata a Ibiza per una breve vacanza con le amiche: “Quando ho visto le maschere d’ossigeno e l’aereo scendere in picchiata ho pensato che non avrei visto mai più la mia famiglia”, ha spiegato Tye ai giornalisti. La donna ha avuto il sangue freddo per girare un breve video postato su Facebook e YouTube e ripreso dai quotidiano britannici come il Sun.

Alla fine è andato tutto bene. L’aereo è atterrato all’aeroporto di Barcellona a causa di un guasto tecnico. I passeggeri, quattro ore dopo, sono stati fatti poi salire su un aereo che li ha portati a Leeds.