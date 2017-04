YOUTUBE Tira bicchiere di vetro: i rapper lo fanno salire sul palco e lo picchiano in sette

TORONTO – Tre artisti hip hop cantano sul palco di Toronto in Canada quando improvvisamente uno spettatore lancia un bicchiere di vetro sul palco. L’incidente è avvenuto a Toronto, in Canada, durante il concerto congiunto di At the Pouya, Fat Nick e Ghostemane.

I rapper non hanno gradito il gesto ed allo spettatore glielo hanno fatto capire in modo chiaro. Lo spettato è stato picchiato da sette persone per poi essere scortato fuori dagli uomini della sicurezza. La scena è stata ripresa dal pubblico ed è finita su YouTube. Resta incomprensibile come possa accadere una cosa ad un concerto.