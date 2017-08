LOS ANGELES – Piccolo incidente per la star di Hollywood Tom Cruise, 55 anni, durante le riprese dell’ultimo episodio della saga cinematografica “Mission Impossible”. L’attore americano infatti sbaglia a staccare e va a sbattere contro il muro verso cui stava saltando. Ricordiamo che Tom Cruise fa quasi sempre a meno della controfigura per le scene di azione, in particolar modo per quelle di combattimenti e per quelle di salti, anche da grandi altezze.