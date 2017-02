PECHINO – Un gruppo di ragazzini cinesi non sanno come passare il tempo e decidono di legare un razzo ad un innocuo topolino. I ragazzini ridono divertiti mentre assistono al lancio del piccolo animale che comincia il suo “viaggio” allo scoppio dei fuochi d’artificio.

Il topolino, come mostra questo video YouTube, riesce a sopravvivere nonostante i ripetuti maltrattamenti. Non si conosce la località esatta in cui questo filmato postato anche su LiveLeak sia stato registrato.