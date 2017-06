YOUTUBE Tornado, pioggia e temperature alte: 2 morti in Germania

HANNOVER – Temperature alte e maltempo hanno investito la Germania nella giornata di giovedì 22 giugno, dove un uomo di 50 anni è morto, colpito dalla caduta di un albero mentre era nella sua auto, a Uelzen (Bassa Sassonia). La moglie è rimasta lievemente ferita.

Anche una donna di 83 è morta a causa degli alberi buttati giù dalla tempesta. A Berlino, gli aerei sono stati bloccati negli aeroporti di Schoenefeld e Tegel. E non è andata meglio per i treni: più di 800 persone sono rimaste bloccate nella stazione ferroviaria principale di Bremen. Ad Amburgo, Hannover e Kassel la società tedesca ferroviaria Deutsche Bahn ha reso disponibili i vagoni letto per i viaggiatori in caso di emergenza.

A Hannover, il concerto dei Guns N ‘Roses doveva essere annullato davanti a 70mila persone, ma la band ha ripreso a suonare dopo che la tempesta era passata.

Un tornado ha mandato in tilt il traffico ad Amburgo e dintorni, provocando pesanti danni. Mentre nel sudovest del paese la colonnina di mercurio ha toccato i 40 gradi, tempeste di vento e pioggia hanno provocato disagi in diversi Laender tedeschi.

Sempre ad Amburgo, a circa 10 km dall’aeroporto è stato avvistato, la mattina di giovedì 22 giugno alle 11.37, un tornado. Stando ai vigili del fuoco, sono gravi i danni provocati dal suo passaggio: la Dpa riferisce di case scoperchiate e alberi caduti, e della morte di un gregge sotto i tronchi, nella località di Fliegenberg. Centinaia le richieste di intervento segnalate dai pompieri. Nelle ultime ore l’allerta maltempo ha riguardato anche l’est della Germania tra cui Sassonia, Turingia, Berlino e Brandburgo. Su YouTube, la pioggia fortissima che ha colpito Hannover. Clicca qui per vedere le immagini del maltempo in Germania.