YOUTUBE Torre Annunziata, crolla palazzina: vigili del fuoco cercano i dispersi

TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI) – A Torre Annunziata si scava tra le macerie di una palazzina crollata all’alba di oggi, venerdì 7 luglio. Sotto le macerie ci sarebbero due intere famiglie per un totale di sette o forse otto dispersi.

A far salire il numero dei dispersi è stato il sindaco Vincenzo Ascione che dice di non avere notizie di un funzionario dell’Ufficio tecnico che abitava con la moglie e il figlio venticinquenne al quarto della palazzina crollata. Intanto i vigili del fuoco lavorano in un silenzio surreale, nonostante la presenza di una folla commossa che cerca di capire cosa stia succedendo.

Il silenzio serve a individuare eventuale richieste di aiuto e più di una volta si è sparsa la voce che è stato udito un lamento di donna e che si lavorasse per estrarla, ma finora nessuna barella di quelle preparate è stata mossa dal luogo in cui sono state depositate. Da poco, i pompieri stanno usando attrezzature meccaniche oltre alle mani. Agenzia Vista pubblica un video realizzato dai vigili del fuoco.