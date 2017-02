YOUTUBE Treno sommerso dall’acqua: onde giganti sulla ferrovia

DEVON – Nella piccola cittadina di Dawlish che si trova nella contea inglese di Devon, un treno passa su dei binari costruiti a picco sul mare. Per via della tempesta Doris che sta colpendo il Paese, il treno viene investito da onde giganti che lo sommergono. Il video è stato condiviso su YouTube ed è diventato virale.

A novembre scorso, la tempesta Angus ha provocato piogge torrenziali e venti fortissimi su tutta la Gran Bretagna causando inondazioni praticamente in tutto il Paese e caos nei trasporti pubblici. Secondo la Bbc, le aree più colpite dal maltempo sono state il nord-ovest dell’Inghilterra e il sud del Galles. Decine di allarmi alluvione sono stati emessi dalle autorità. Dai media del Regno sono state mostrate le immagini di intere vie di alcune città, come Bristol, e di piccoli villaggi, in particolare nello Yorkshire, sommersi dalle acque.

Gravi disagi ai trasporti pubblici, con treni cancellati e strade bloccate, mentre un traghetto è dovuto restare in mare aperto per tutta la notte perché era impossibile attraccare in un porto del Galles. A Folkestone nel Kent, una donna di 39 anni era finita in mare a causa dei venti fortissimi. Salvata da un elicottero della Guardia costiera, era poi morta in ospedale.