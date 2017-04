YOUTUBE Tromba d’aria a Pellestrina (Venezia)

VENEZIA – Il maltempo guasta la festa ai turisti colpendo il Veneto nel giorno di Pasquetta. Piove a intermittenza e tra Pellestrina e Chioggia viene ripresa una tromba d’aria. A riprnderla mentre colpisce Pellestrina (Venezia) è Michele Manetti Vianello che posta il video su Facebook. Il filmato è stato poi ripreso e postato su YouTube.

Il tutto è cominciato verso le 16 e molti si sono rimessi in auto per dare il via al “controesodo”, con incolonnamenti segnalati soprattutto in uscita dal litorale. Segnalazioni di maltempo anche dall’entroterra veneziano e dal Lido con grandinate sparse.