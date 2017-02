YOUTUBE Tuffo da brividi: il salto da 16 metri sulla nave da crociera

ROMA – Un tuffo decisamente da brividi quello dell’americana Cesilie Carlton che ha lasciato a bocca aperta i passeggeri della nave da crociera. La tuffatrice professionista americana si è esibita in capriole ed evoluzioni saltando da una piattaforma alta 16 metri.

La tuffatrice si è esibita sulla nave da crociera Harmony of the seas e lo spettacolo è stato unico per i tanti passeggeri. La sua impresa è stata ripresa anche in video e il filmato è stato caricato su YouTube.

Nel video si vede la bionda tuffatrice con indosso un costume rosso e bianco lanciarsi nel vuoto e librarsi nell’aria come se volasse. La Carlton è una tuffatrice professionista e nel 2015 si è aggiudicata la medaglia d’argento nel campionato mondiale di tuffi che si è tenuto nel Kazan.