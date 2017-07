YOUTUBE Ubriaco e insanguinato prende a pugni il sedile: gli altri passeggeri lo legano

MOSCA – Vicino ad una bimba che sta viaggiando in aereo insieme alla madre, siede un ragazzo probabilmente ubriaco e con i vestiti sporchi di sangue. Il ragazzo, poco dopo comincia a perdere la pazienza e il controllo e comincia a gridare e a prendere a pugni il sedile di fronte.

Il volo è partito da Mosca ed è diretto nella città turca di Antalya. Come racconta il Mirror e mostra il video YouTube, l’uomo sanguina copiosamente dal volto. Poco dopo la partenza è stato bloccato da altri passeggeri che lo hanno disteso lungo tre sedili prima di legargli le mani per impedire di dare ancora in escandescenze.

Una volta atterra, le autorità turche hanno preso in consegna l’uomo: i motivi de comportamento sono al momento ignoti e nessuno dei passeggeri è stato in grado di testimoniare in che modo l’uomo si sia provocato le vistose ferite al volto che lo hanno fatto sanguinare e urlare per tutta la durata del viaggio.