Le telecamere a circuito chiuso mostrano il momento in cui Andrey Sakharovsky, un uomo di 42 anni si avvicina a un recinto dove ci sono alcuni orsi bruni. Sono una sorta di attrazione turistica in una piccola cittadina in Siberia e l’uomo, ubriaco, voleva dar da mangiare ai grossi animali, che però l’hanno aggredito e sbranato: le ferite si sono rivelate poi mortali per l’uomo.