GRASS VALEY – Un uomo vuole gettarsi da un cavalcavia sull’autostrada di Grass Valley in California. Un agente di polizia se ne accorge in tempo e prima che precipiti nel nel vuoto comincia a parlarci: “Non voglio che tu lo faccia, amico. Ora andiamo e ne parliamo insieme in auto”.

Come mostra il video ripreso dalla bodycam dell’agente, l’uomo che si voleva suicidare viene riportato con i piedi per terra e convinto dall’agente a non commettere il gesto estremo.