HOUSTON – Anche il cacciatore di tempeste Jeff Piotrowski grida di paura davanti alla furia dell’uragano Harvey. In collegamento su Periscope dalla città di Rockport in Texas, il noto cacciatore di tempeste si è ritrovato davanti ai fortissimi venti e alla pioggia. Una vera e propria bufera, che ha lasciato vittime e distruzione sulla sua strada, e che è “la più forte che abbia mai visto”.

Il video è stato girato venerdì 25 agosto, nella notte, e pubblicato su Periscope e su Twitter, dove è stato visualizzato oltre 1,5 milioni di volte, soprattutto perché le terribili condizioni meteo hanno causato il crollo del tetto dell’edificio in cui Jeff si trovava e in molti hanno temuto per la sua vita. Anche Jeff si è spaventato, tanto da gridare in diretta, ma poi sabato 26 agosto ha rassicurato i suoi follower: è scampato all’uragano e sta bene.

Il bilancio di questa terribile tempesta che sta mettendo il Texas in ginocchio al momento è di 5 morti, di cui una proprio a Rockport per un incendio in cui è rimasto intrappolato.

(Video da YouTube)