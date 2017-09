ATLANTA, GEORGIA – L’albero cade all’improvviso, la macchina non fa in tempo a frenare e lo prende in pieno. Ecco uno dei tanti video che testimonia la potenza dell’uragano Irma.

L’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie per la donna al volante, è stato catturato da una dashcam sulla Highway 92, vicino Fayetteville (Georgia), lo scorso 11 settembre. Sulla zona imperversava l’uragano Irma, con pioggia e venti fortissimi.