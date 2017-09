YOUTUBE Uragano Irma, il mare scavalca la diga di Miami e invade le strade

MIAMI – Il mare, durante il passaggio dell’uragano Irma, scavalca la diga di Miami e allaga le strade.

Sono al momento oltre 3,3 milioni le persone rimaste senza elettricità in Florida con il passaggio dell’uragano Irma. Lo riferiscono le autorità locali, sottolineando che quasi un milione di utenti sono senza corrente nella sola contea di Miami-Dade e il numero è destinato a crescere in tutto lo Stato. La Florida conta in tutto sette milioni di utenti. Almeno cinque i morti in Florida.

Intanto, le compagnie aeree hanno già cancellato circa 10.000 voli, circa 7.000 dei quali in Florida.

“La Guardia Costiera americana, Fema (l’ente federale per la gestione delle emergenze, ndr) e tutte le persone coraggiose federali e statali sono pronte – ha scritto il presidente Trump su Twitter – Irma sta arrivando. Dio benedica tutti”.