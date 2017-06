YOUTUBE Vaccini, manifestazione a Roma in piazza Montecitorio contro il decreto

ROMA – Circa duecento persone sono scese in piazza Montecitorio a Roma lunedì 26 giugno per protestare contro il decreto sui vaccini che ne prevede l’obbligatorietà alle scuole elementari. Molti genitori chiedono la libertà di scelta e la possibilità di fare dei test pre vaccini. In piazza anche Ferdinando Imposimato, Presidente onorario della Corte di Cassazione.

Il corteo di ieri è solo uno dei tanti che si stanno svolgendo in questi giorni contro l’arrivo del provvedimento che reintroduce l’obbligo di vaccinazione per le iscrizioni a scuola.

Le attività e il calendario delle proteste fanno capo al Coordinamento del movimento per la libertà di vaccinazione (Comilva), nel quale e’ stato attivo Dario Miedico, il medico radiato dall’ordine di Milano lo scorso 24 maggio.